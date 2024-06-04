THY ‘havaya’ milyarlar saçtı. 102 bin liralık huzur hakkıyla gündeme gelmişti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ile Eski AKP Gençlik Kolları Başkanı, Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu Melih Şükrü Ecertaş’ın da aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkında yaptığı zamla gündem olan THY’nin reklam harcamalarına para saçtığı ortaya çıktı.

THY, yönetim kurulu üyelerine 102 bin TL huzur hakkı ödemesi yaparken, kurumun yalnızca üç aylık reklam harcamasının da 1 milyar TL’yi aştığı öğrenildi. THY’nin, 2024 yılının ilk çeyreğine yönelik hazırlanan mali tabloda, kurumun Ocak-Mart 2024 döneminde reklam için yaptığı harcamanın, Ocak-Mart 2023 dönemine göre yüzde 64,1 artış gösterdiği anlaşıldı.

HARCAMA KATLANDI

THY, 2023 yılında reklam ve tanıtım için 4 milyar 694 milyon TL harcarken, 2024 yılının ilk çeyreğinde de 1 milyar 88 milyon TL harcadı. Reklam ve tanıtım amacıyla, 2024 yılının ilk çeyreğinde harcanan para, 663 milyon TL reklam harcamasına imza atılan 2023 yılının aynı dönemini 1,6’ya katladı.

Türk Hava Yolları’nın reklam ve tanıtım için ödediği tutarın, yıllar içindeki artışı dikkatleri çekerken, kurum, 2015’te 563 milyon TL, 2017’de 910 milyon TL, 2019 yılında ise 994 milyon TL olan harcamaları gitgide arttı.

THY’nin reklam harcamaları, Ocak 2021-Mart 2024 döneminde yıllara göre şu şekilde sıralandı:

• 2021: 696 milyon TL

• 2022: 1 milyar 847 milyon TL

• 2023: 4 milyar 694 milyon TL

• 2024 (Ocak-Mart): 1 milyar 88 milyon TL

THY’nin, Ocak-Mart 2024 dönemine ilişkin bazı gider kalemlerine de, mali raporda yer verildi. Üç aylık kira gideri 323 milyon TL olan kurumun, müşavirlik ve danışmanlık gideri ise 223 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bakım için kullanılan kaynaklara 7 milyar 911 milyon TL harcandığı belirtilirken çağrı merkezi hizmet alımı için kullanılan kaynağın ise 225 milyon TL olduğu kaydedildi.

HUZUR HAKKI DÖRT KERE ZAMLANDI

Fatmanur Altun ile AKP’li Melih Ecertaş’ın yönetiminde bulunduğu THY’de Mart 2022’de 25 bin TL olan huzur hakkı, iki yılda dört defa zamlandı ve 102 bin liraya ulaştı.

THY’deki huzur hakkı, dönemlere göre şu şekilde sıralandı:

• Temmuz 2022: 36 bin 837 TL

• Ocak 2023: 44 bin 205 TL

• Temmuz 2023: 62 bin 329 TL

• Ocak 2023: 102 bin TL