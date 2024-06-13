THY pilot aday adayları için iş ilanı açtı. İşte şartlar

Kaynak: Haber Merkezi
THY pilot aday adayları için iş ilanı açtı. İşte şartlar

Türk Hava Yolları (THY) yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı alımı duyurusunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), pilot aday adayları için yeni bir iş ilanı yayınladı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip havayolu olarak çalışan sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti. 2024 yılı sonuna kadar mevcut 75 bin kişilik kadroyu 85 bine çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

BAŞARILI OLAN ADAYLAR İKİ SENE EĞİTİM GÖRECEK

THY'nin yeni açtığı Take-Off Cadet programı kapsamında ikinci pilot aday adayları için başvurular alınacak. Bu program, tüm lisans mezunlarından, 31.12.2003 - 01.01.1994 tarihleri arasında doğmuş olanlardan başvuruları kabul edecek. Programa seçilen adaylar, işe alındıkları süreç boyunca 2 yıl süreyle eğitim görecekler. Eğitim süresince adaylara 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet imkanları sağlanacak.

Başvurular ve diğer açık pozisyonlar için Türk Hava Yolları'nın kariyer sayfası olan kariyer.thy.com adresi kullanılabilecek.

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