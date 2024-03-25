THY pilotu 30 günde 2 dünya rekoru kırdı

Kaynak: Airport Haber
THY pilotu 30 günde 2 dünya rekoru kırdı
Türk Hava Yolları pilotu ve skydiving rekortmeni Kaan Özenmiş, ABD’de gerçekleştirdiği atlayışlarla bir ay içinde iki dünya rekorunu kırmayı başardı. Skydiving, yani gökyüzü dalışı alanında tanınan Özenmiş, bu başarılarıyla rekor sayısını 13’e çıkardı.

ABD’nin Florida eyaletinde 11 Mart’ta ‘baş yukarı’ pozisyonunda yapılan atlayışta, Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından onaylanan Serbest Paraşüt Dünya Rekoru’nu kıran 32 sporcudan biri THY pilotu Kaan Özenmiş oldu.

Ardından Arizona’nın Eloy şehrinde bulunan ve dünyanın en büyük skydive merkezlerinden biri olan 'Skydive Arizona’da, 42 sporcuyla birlikte ‘baş aşağı’ pozisyonunda gerçekleştirdikleri atlayışla yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Bu özel gece atlayışında, ayaklarına takılan pyro yanıcılarla görsel bir şölen yaratan sporcular arasında yer alan Özenmiş, aynı zamanda Türk Hava Yolları’nın bir pilotu olarak da dikkat çekiyor.

Bu son rekorlarla birlikte, Özenmiş’in kırdığı dünya rekoru sayısı 13’e ulaşmış bulunuyor.

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