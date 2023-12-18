THY Prag biletlerini 56 bin 700 TL yaptı. Galatasaray taraftarı isyan etti

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THY Prag biletlerini 56 bin 700 TL yaptı. Galatasaray taraftarı isyan etti
Sparta Prag'la eşleşen Galatasaray'da taraftarlar sosyal medyadan THY'ye isyan etti.

Şampiyonlar Ligi'nde grubunda 3. olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'la eşlesen Galatasaray taraftarlarının sevinci kısa sürdü.

İsviçre'de çekilen kuranın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Çekya ekibi Sparta Prag oldu.

İlk maçını İstanbul'da 15 Şubat'ta oynayacak Galatasaray 22 Şubat'ta Prag'a konuk olacak.

Eşleşme sonrası Sarı Kırmızılıları desteklemek için rövanş maçına gitmek isteyen Galatasaray taraftarları büyük bir şok yaşadı.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Kura çekimi sonrasında THY'nin sayfasından uçak bileti aratan Sarı Kırmızılı taraftarlar fiyatların dakikalar içinde yükseldiğini söyledi.

Bir kullanıcı, "THY ile İstanbul - Prag, 21 Şubat gidiş 23 Şubat dönüş uçak bileti kuradan önce 21.000 TL iken an itibariyle 49.000 TL olarak güncellendi" paylaşımında bulunurken diğer taraftarlar da konuyu sosyal medyada gündeme taşıdı.

Aynı hesap daha sonra ise "Arkadaşlar THY fiyatları yeniden güncelledi. 2 kişi Prag gidiş geliş 56.000 TL oldu. Bravo gerçekten" paylaşımı yaptı.

Galatasaray taraftarları yüksek bilet fiyatları nedeniyle THY'yi etiketleyerek tepkilerini dile getirdi.

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İŞTE DİĞER EŞLEŞMELER:

Feyenoord - Roma
Milan - Rennes
Lens - Freiburg
Young Boys - Sporting
Benfica - Toulouse
Braga - Karabağ
Galatasaray - Sparta Prag
Shakhtar - Marsilya

Play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat'ta iki ayaklı olarak oynanacak.

Tur atlayanlar UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'dan Avrupa maceralarına devam edecek.

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