THY servisle kamyon çarpıştı çok sayıda yaralı var

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassıören mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 LAV 598 plakalı Türk Hava Yolları personelini taşıyan servis otobüsü, şerit değiştirmek isterken önüne kıran kamyon ile çarpıştı. Kazada servis aracında bulunan 20’den fazla personel yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ve itfaiye ekipleri de kaza yerinde güvenlik ve kurtarma çalışmaları yaptı. Kaza nedeniyle otoyolun üç şeridi trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.