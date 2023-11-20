THY uçağına binen çocuk kayboldu

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Dubai seferini yapan yolcu uçağıyla Dubai'ye giden Ürdün asıllı Türkiye vatandaşı 14 yaşındaki bir çocuğun kaybolduğu gerekçesiyle savcılığa kayıp başvurusu yapıldı.

THY uçağına binen çocuk kayboldu

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre. 14 yaşındaki M.M.T Türk Hava Yolları'nın TK760 sefer sayılı uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan 16 Ekim tarihinde refakatsiz olarak Dubai'ye uçtu. Buradan da Hong Kong'a devam uçuşu bulunan 14 yaşındaki çocuktan ailesi bir daha haber alamadı. Bunun üzerine kayıp başvurusu yapan aile yetkililerden yardım istedi.

Üzerinde 10 Bin Dolar da para bulunduğu bildirilen çocuğun ailesi 3 gündür M.M.T'den haber alamadıklarını ifade etti. Kayıp çocuğun babasının İstanbul'da bir dış ticaret firmasına ortak olduğu öğrenildi.

Türk Hava Yolları'nın 18 yaşın altındaki çocuklar için refakatsiz seyahat planlaması da tartışma konusu oldu. Pandemi döneminde alınan kararla 18 yaşın altındaki çocuklar için refakatsiz ( velisi olmadan ) seyahat yapılan düzenleme ile 12 yaşa düşürülmüştü.

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