THY uçağında Arjantinliler şampiyonluğu böyle kutladı

Türk Hava Yolları'nın Buenos Aires uçağında maçı izleyen Arjantinliler şampiyonluğu Atlas Okyanosu üzerinde 30 bin fitte kutladı.Uçağın pilotu yaptığı anonsla maçı önündeki ekranda izleyebilecekleri hatırlattı, herkes pür dikkat maça odaklandı. Uzatmalar da berabere bitince, penaltı atışlarında şampiyonluk Arjantin'e geldi. Arjantinliler de 30 bin fitte şampiyonluğu kutladı. O anlar cep telefonlarının kameralarına yansıdı

Arjantin ile Fransa, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın oynandığı sıralarda TK15 sefer koduyla havada olan İstanbul-Buenos Aires seferinde, Türk Hava Yolları uçak içi eğlence sistemleri ayrıcalığıyla final maçı heyecanı yaşandı. Normal süresi 2-2 biten uzatmalara giden maçta beraberlik yine bozulmadı ve dünya şampiyonu seri penaltı atışlarıyla belli oldu. Penaltı atışları sırasında Atlas Okyanusu üzerinde bulunan THY uçağında bulunan Arjantinli yolcular, dünya şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.