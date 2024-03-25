THY uçakta belgesel izletecek. İşte seçilen belgesel

Yaklaşık 1 yıllık çalışma sonrası ortaya çıkan İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ve Habitat TV iş birliğinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ile gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk halı belgeseli ‘Anadolu Halısı: Ruhumun Dili, Sözümün Rengi’ belgeseli, haziran ayında THY’nin uçak içi eğlence sistemine dahil olacak.

Kamera arkasında yapımcı ve belgesel yönetmeni Coşkun Aral’ın yer aldığı belgeselin hazırlık aşamasında 2 ay süren keşif gezisi gerçekleştirildiğini kaydeden İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, “Türkiye’nin doğusundan batısına 100’e yakın köy ziyaret edildi. Toplamda 32 bin kilometre yol yapıldı. Bu çeşitlilik sayesinde pek çok farklı motif ve yöresel özellikler ön plana çıkartıldı. Belgeselde münferit dokumacılara, halk eğitim merkezlerine ve atölyelere yer verildi. Belgeselimiz Geçen yıl TRT Belgesel kanalında 3 bölüm olarak yayınlandı. Şimdi ise Türkiye’nin en önemli markalarının başında gelen, milyonlarca kişinin yolculuk yaptığı Türk Hava Yolları’nın uçak içi eğlence sisteminde yayınlanmaya başlayacak. Belgeselimiz haziran ayından itibaren sisteme dahil olacak” diye konuştu.

SEKTÖRÜMÜZ ADINA UMUT VERİCİ

Belgeselin Türk halıcılığına ekonomik ve sosyal katkıda bulunduğuna dikkat çeken Diler, “Bir halı ülkesi olan Türkiye, bu konuya daha fazla eğilmeli. Yapılan saha araştırmasına göre hala 20 bin dokuyucu bu meslekle ilgileniyor. Ancak bu mesleğin daha ileriye gitmesi için yeni dokunuşlara ihtiyaç var. Biz de yaptığımız çalışmalarla bu farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Dünyanın hayranlık duyduğu zamansız halı motiflerimizi bu belgesel ile kayıt altına aldık. Şimdi bu mesleği ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Hava Yolları (THY) ile yaptığımız iş birliğinin de sektörümüz için umut verici olduğunu söylemeliyiz. Belgeselimizin daha fazla kişiye ulaşması için girişimlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

BELGESELDE NELER ANLATILIYOR?

Türkiye’de ilk kez belgesel çekimi gerçekleşen ve İHİB projesi olarak hayata geçirilen ‘Anadolu Halısı: Ruhumun Dili, Sözümün Rengi’ halı belgeselinde, Türk halılarının Anadolu’nun kadim hikayelerinden ve tarihe geçen mitlerinden ilham alan yolculuğu anlatılıyor. İHİB Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği 5 kişilik bir komite, belgesel projesinin baştan sona içerisinde yer aldı ve 21 vilayet ile yüzlerce köy gezildi. Beş farklı dile çevrilen belgesel, 40’ar dakikalık üç bölümden oluşuyor. Aralarında araştırmacı yazar Belkıs Balpınar, uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan deneyimli araştırmacı ve eski halı uzmanı Udo Hirsch ve kilim uzmanı Ali Rıza Tuna’nın da yer aldığı profesyonel danışmanlar eşliğinde hazırlanan belgesel, 18 bin dokumacının el emeğiyle dokuduğu motiflere de yer veriyor. Türk halılarının tüm dünyaya tanıtılmasını hedefleyen “Anadolu Halısı: Ruhumun Dili, Sözümün Rengi” belgesel projesi aynı zamanda, el dokumacılığının kaybolmamasını ve çoğunluğunu kadın istihdamının oluşturduğu dokumacılık sektörünün canlandırılmasını da hedefliyor.