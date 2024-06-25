THY üçüncü kez aynı ödülü aldı

Kaynak: AA
THY üçüncü kez aynı ödülü aldı

Türk Hava Yolları (THY), uluslararası finans dünyasının saygın kuruluşlarından World Finance tarafından, "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" ödülüne bir kez daha layık görüldü.

THY'ye üçüncü kez aynı ödül

World Finance tarafından, "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" ödülüne Türk Hava Yolları bir kez daha layık görüldü.

Açıklama THY Basın Müşavirliğinden geldi. Açıklamada, THY'nin "bayrak taşıyıcı", bu prestijli ödülü üç yıl üst üste kazanmanın gururunu yaşadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, üç yıldır üst üste "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu" ödülünü almaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Ödülün sürdürülebilirliğe ve çevre yönetimine olan bağlılıklarının bir kanıtı olduğunu belirten Bolat, Türk Hava Yolları olarak, dijitalleşme alanında dünyanın ilk 3 havayolundan biri olmayı stratejik hedef olarak seçtiklerini söyledi.

2050 yılına kadar Karbon Nötr Havayolu olma taahhüdü doğrultusunda 2022 yılında Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımını hedeflediklerini belirten Bolat, 2023 yılında yeni rotalarla daha da genişlettiklerini ifade etti.

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