Türk Hava Yolları THY yurtiçi uçuşlarda ekonomi sınıfında 11-12 Ocak tarihinde alınan biletler için bilet kampanyası düzenledi. THY ucuz uçak bileti kampanyasına dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY hangi uçuşlar ucuz bilet kampanyasına dahil?
TÜRK HAVA YOLLARI UÇAK BİLETİ KAMPANYASI NE ZAMAN?
Türk Hava Yolları 11 Ocak-12 Ocak 2024 tarihlerinde alınan ekonomi sınıfı biletler için bilet kampanyası geçerli. Alınan biletler yurt içi 16 Nisan-30 Mayıs 2024 tarihlerinde seçili şehirlere uçuş gerçekleşecek.
THY UÇAK BİLETİ NE KADAR?
11 Ocak 2024 - 12 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenen THY uçak bileti kampanyası seyahat tarihi 16 Nisan 2024 – 30 Mayıs 2024 arasında gerçekleşecek biletler içi 799 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı, varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy Class uçuşlarda indirimli biletler kullanılacaktır. Uçak bileti kampanyası KKTC Ercan Havalimanı'na giden uçaklarda geçerli olmayacaktır.
Uçak bileti kampanyasında belirlenen ücretler EcoFly pakette 799 TL, ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1179 TL, PrimeFly pakette 1.249 TL şeklinde uygulanacak.
Belirtilen hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 TL, PrimeFly pakette 1.189 TL olarak belirlenmiştir.