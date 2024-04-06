THY yeni bir şirket kuruyor! Bu kez havacılık sektöründe değil

Türkiye'nin ulusal, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, yeni bir şirket kurulması yönünde karar alındığını duyurdu ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bir açıklama yaptı.

5 Nisan Cuma günü şirket tarafından KAP'a gönderilen bildirimde, Türk Hava Yolları'nın tamamına sahip olacağı yeni şirketin, İstanbul il sınırları içinde "THY Spor A.Ş." adıyla veya belirlenecek başka bir ticari unvan altında faaliyet göstereceği ifade edildi.

Şirketin, 1.000.000 TL nakit sermaye ile anonim şirket statüsünde kurulacağı belirtildi.

Şirketin spor alanındaki varlığını güçlendirmeyi ve rekabetçi bir konum elde etmeyi amaçlayan şirket, Türk Hava Yolları'nın spor faaliyetlerinin daha da genişleyeceği anlamını destekliyor.