THY'den AKP’li gurbetçilere indirimli bilet kıyağı

Türk Hava Yolları (THY) Almanya’da AKP'ye yakınlığı ile bilinen ve Alman iç istihbarat raporlarında da adı geçen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UID) üyelerine indirimli bilet satmak için anlaşmaya vardı.

AKP’ye yakın gurbetçiler Türkiye’ye gelirken THY seferlerini tercih etmelerini durumunda indirimli şekilde uçak biletlerini alabilecekler.

DERNEĞİN ADI ALMAN İSTİHBARAT RAPORLARINDA GEÇİYOR

Almanya’da faaliyet yürüten Türk Demokratlar Birliği’nin adı (UID) AKP’ye yakınlığıyla biliniyor.

Alman iç istihbarat teşkilatı raporunda 2004'te kurulan ve merkezi Köln'de bulunan UID için "devlete, daha doğrusu hükümete yakın" ifadeleri kullanılıyor.

Raporda, AKP’nin UID’i Almanya’da etkili olabilmek için kullandığı belirtilirken, Almanya’da önemli bir mobilizasyon potansiyeline sahip olduğu belirtilen UID’in 2023 yılında yapılan genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde potansiyelini ortaya koyduğu belirtiliyor.

UID’in AKP’li yetkililerle ve Türk hükümeti üyeleriyle düzenli olarak toplantı yapmasının Türkiye ile olan bağlarını ortaya koyduğu tespiti yapılıyor.

THY’DEN AKP’Lİ GURBETÇİLERE KIYAK

Kamu kurumu olan Türk Hava Yolları bu dernekle yaptığı anlaşma ile AKP’ye yakın UID üyelerinin Türkiye’ye indirimli şekilde taşınmasını sağlayacak.

NEVŞİN MENGÜ DUYURDU

Bu gelişmeyi iste gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya sitesi X’ten yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yazın Türkiye’ye gelmek isteyen gurbetçilerin en çok yakındığı şeylerden birinin uçak bilet fiyatları olduğunu belirten Mengü, bu gelişmeyle birlikte “AKP’nin Almanya’daki kolu” diyebileceğimiz UID ile THY arasında yapılan anlaşmayla indirimli bilet satışı yapılacağını belirtti.

Mengü, “AKP’li olmayan gurbetçilerin başı kel mi? Bu nasıl iş?” diye sordu. Mengü, yapılan anlaşmanın Almanya’da da haber olduğunu ekledi.