THY'den AKP’li gurbetçilere indirimli bilet kıyağı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
THY'den AKP’li gurbetçilere indirimli bilet kıyağı

THY’den Almanya’da AKP ile yakınlığı ile bilinen UID adlı dernek üyelerine indirim kararı geldi. Anlaşmaya göre, dernek üyesi gurbetçiler THY’den indirimli bilet satın alabilecek.

Türk Hava Yolları (THY) Almanya’da AKP'ye yakınlığı ile bilinen ve Alman iç istihbarat raporlarında da adı geçen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UID) üyelerine indirimli bilet satmak için anlaşmaya vardı.

AKP’ye yakın gurbetçiler Türkiye’ye gelirken THY seferlerini tercih etmelerini durumunda indirimli şekilde uçak biletlerini alabilecekler.

DERNEĞİN ADI ALMAN İSTİHBARAT RAPORLARINDA GEÇİYOR

Almanya’da faaliyet yürüten Türk Demokratlar Birliği’nin adı (UID) AKP’ye yakınlığıyla biliniyor.

Alman iç istihbarat teşkilatı raporunda 2004'te kurulan ve merkezi Köln'de bulunan UID için "devlete, daha doğrusu hükümete yakın" ifadeleri kullanılıyor.

Raporda, AKP’nin UID’i Almanya’da etkili olabilmek için kullandığı belirtilirken, Almanya’da önemli bir mobilizasyon potansiyeline sahip olduğu belirtilen UID’in 2023 yılında yapılan genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde potansiyelini ortaya koyduğu belirtiliyor.

UID’in AKP’li yetkililerle ve Türk hükümeti üyeleriyle düzenli olarak toplantı yapmasının Türkiye ile olan bağlarını ortaya koyduğu tespiti yapılıyor.

THY’DEN AKP’Lİ GURBETÇİLERE KIYAK

Kamu kurumu olan Türk Hava Yolları bu dernekle yaptığı anlaşma ile AKP’ye yakın UID üyelerinin Türkiye’ye indirimli şekilde taşınmasını sağlayacak.

belge.jpeg

NEVŞİN MENGÜ DUYURDU

Bu gelişmeyi iste gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya sitesi X’ten yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yazın Türkiye’ye gelmek isteyen gurbetçilerin en çok yakındığı şeylerden birinin uçak bilet fiyatları olduğunu belirten Mengü, bu gelişmeyle birlikte “AKP’nin Almanya’daki kolu” diyebileceğimiz UID ile THY arasında yapılan anlaşmayla indirimli bilet satışı yapılacağını belirtti.

Mengü, “AKP’li olmayan gurbetçilerin başı kel mi? Bu nasıl iş?” diye sordu. Mengü, yapılan anlaşmanın Almanya’da da haber olduğunu ekledi.

mengukeps.jpg

İlgili Haberler
THY'den bavul fiyatlarına zam. Yolcular sadece birini seçebilecek
THY ‘havaya’ milyarlar saçtı. 102 bin liralık huzur hakkıyla gündeme gelmişti
Son Haberler
36 yaşındaki Neriman imzayı attı Spor
36 yaşındaki Neriman imzayı attı
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in hatırası Karabük'te yaşatıldı Gündem
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in hatırası Karabük'te yaşatıldı
Düğünde kardeşi tarafından vurulan üsteğmen 4 gün sonra yaşamını yitirdi Gündem
Düğünde kardeşi tarafından vurulan üsteğmen 4 gün sonra yaşamını yitirdi
Rafa Silva İstanbul'da. Fenerbahçe'ye bağıran taraftarlara Feyyaz Uçar bakın ne yaptı Spor
Rafa Silva İstanbul'da. Fenerbahçe'ye bağıran taraftarlara Feyyaz Uçar bakın ne yaptı
Dünya şampiyonu rallici ölümden döndü Spor
Dünya şampiyonu rallici ölümden döndü
Avusturya'daki büyük tehlikeyi açıkladı. Türkiye'yi uyardı Spor
Avusturya'daki büyük tehlikeyi açıkladı. Türkiye'yi uyardı
Son dakika... Erdoğan ile Bahçeli'nin ne zaman görüşeceği belli oldu Gündem
Son dakika... Erdoğan ile Bahçeli'nin ne zaman görüşeceği belli oldu