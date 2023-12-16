THY'den dev uçak siparişi. Bakın kaç uçak birden alınacak

Türk Hava Yolları'nda 355 uçaklık dev sipariş.THY, Airbus'a 355 uçaklık siparişin verildiğini resmen açıkladı. A350 motorlarının da Rolls Royce'tan temin edileceğini duyurdu.

THY'den yapılan açıklama şöyle;

Ortaklığımız 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde ortaya koyduğu büyüme hedefleri doğrultusunda uçak ve motor üreticileri ile görüşmelere devam etmektedir. Bu çerçevede Yönetim Kurulumuz;

• 60 adet kesin sipariş ve 20 adet satın alma hakkı bulunan A350-900 uçağı (01.09.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen 10 adet A350-900 uçağı dahil),

• 15 adet kesin sipariş A350-1000 uçağı,

• 5 adet kesin sipariş ve 5 adet satın alma hakkı bulunan A350F kargo uçağı ve

• 150 adet kesin sipariş ve 100 adet satın alma hakkı bulunan A321 NEO uçağı

olmak üzere toplam 355 adet uçağın Airbus'tan satın alınmasına ve A350 uçaklarının motor bakım hizmeti ile yedek motorlarının Rolls-Royce firmasından temin edilmesine karar vermiştir