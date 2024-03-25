THY'den iki ülkeye uçuş sayısı artırma kararı

Kaynak: AA
THY'den iki ülkeye uçuş sayısı artırma kararı
Türk Hava Yolları THY, Tanzanya ve İran'a yaptığı uçuşlarda sefer sayısını artırmaya hazırlanıyor.

Türk Hava Yolları'ndan yeni atak...THY Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya ile İran uçuşlarıyla ilgilin yene karar. Tanzanya'nın Darüsselam kentine haftada 7 frekans üzerinden yapılan uçuşların 9 frekansa çıkarılmasına karar verildi.
THY'nin aldığı ikinci karar ise İran uçuşlarıyla ilgili. İran'ın önde gelen şehirlerinden Meşhed'e yapılan uçuşlar da artış yapıldı. İstanbul-Meşhed uçuşları, 15 Mayıs'tan sonra 7 olan ferakans sayısı 10'a yükseltilecek. Uçuşlarla ilgili olarak THY'nin İstanbul ile Meşhed arasındaki uçuşları artırarak, stratejik bir adım attığı belirtiliyor.

THY'nin bu yeni adımları, şirketin bölgedeki varlığını güçlendirmeye ve seyahat edenlere daha geniş bir hizmet yelpazesi sunmaya yönelik kararlılığını yansıtıyor.

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