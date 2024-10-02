THY'den İran, Ürdün ve Irak kararı

Türk Hava Yolları'ndan İran,Ürdün ve Irak uçuşlarıyla ilgili yeni karar. THY yönetim, İran'ın İsrail'e dün gece düzenlediği füze saldırısıyla birlikte bazı ülkelere uçuşları durdurdu. Başta İran olmak üzere Irak ve Ürdün uçuşları da askıya alındı.

İran'ın füze saldırısından sonra Orta Doğu'daki uçuş hattı bombaş kaldı. İşte o durumu fotoğrafı şöyle

Saldırıların ardından İsrail derhal hava sahasını kapattı, uçuşlar durduruldu. Bu karar bölge ülkelerinden Irak ve Ürdün tarafından da alındı. İki ülke uçuşları durdurdu.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş güvenliği için ülkedeki uçuşların tümünü bugün saat 10.00'a kadar durdurdu.