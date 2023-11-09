THY'den uçak kiralama kararı

Türk Hava Yolları, filo yenileme ve büyüme planları doğrultusunda 20 adet dar gövde ve 1 adet geniş gövde uçak kiralayacak

KAYNAK: Haber Merkezi
THY'den uçak kiralama kararı

Türk Hava Yolları'ndan uçak kiralama kararı...THY devam eden büyüme sürecinin desteklenmesi ve filo yenilemeleri için uçak üreticileri ve muhtelif uluslararası kiralama şirketleri ile görüşmelere devam ettiğini, bildirdi.

Şirket bu çerçevede CDB Aviation firmasından 2025 yılı 1. çeyreği ve 2026 yılı 1. çeyreği arasında teslim alınmak üzere 6 adet, JSA firmasından 2025 yılı 1. çeyreğinde teslim alınmak üzere 4 adet ve DAE Capital firmasından 2024 yılı 4.çeyreği ve 2025 yılı 1. çeyreği arasında teslim alınmak üzere 10 adet olacak şekilde toplam 20 adet dar gövde uçak kiralayacak. Uçakların kira süreleri 144 ay olacak.

Ayrıca CDB firmasından 2024 yılının 2. çeyreğinde teslim alınmak üzere 1 adet geniş gövde uçak 72 ay süre ile kiralanacak.

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