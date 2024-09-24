THY'nin İtalya seferlerine grev engeli

İtalya'daki havalimanlarında yer hizmetleri personelinin yapacağı grev nedeniyle Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi. Buna göre yarın THY Milano ve Bologna seferleri karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.

AÇIKLAMA YAPILDI

İtalya'da havalimanlarında görevli yer hizmetleri personeli bugün iş bırakma eylemi yapıyor. Türk Hava Yolları İtalya'daki eylem için açıklama geldi. Karşılıklı olarak bazı havalimanlarından yapılması planlanan uçuşların karşılıklı olarak iptal edildiği açıklandı.

Buna göre grev nedeniyle THY’nin TK-1873 İstanbul-Milano, TK- 1874 Milano-İstanbul, TK-1895 İstanbul-Milano, TK-1896 Milano-İstanbul, TK-1878 Milano-İstanbul (TK 1877 uçuşu yolculu gidiyor dönüşü iptal), TK-1323 İstanbul-Bologna, TK-1324 Bologna-İstanbul seferlerin de iptal edildiği duyurdu.