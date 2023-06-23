THY'nin kaptan pilotu otoyolda aracına taş fırlaması sonucu hayattan koptu

Türk Hava Yolları’nın kaptan pilotu Saygın Doğan otomobilinde seyir halindeyken fırlayan taşın ön camına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

THY'nin kaptan pilotu otoyolda aracına taş fırlaması sonucu hayattan koptu

İHA’nın haberine göre, kaza dün akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan ilçesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, THY’de kaptan pilot görevini sürdüren Saygın Doğan, Ankara’da akraba ziyaretinin ardından yaşadığı İstanbul’a dönmek üzere yol çıktı.

TAŞ İSABET ETTİ

Yakınlarıyla birlikte 34 NS 5850 plakalı otomobilde İstanbul'a doğru seyir halindeyken otoyolda karşı şeritten geçen araçtan kaynaklandığı öne sürülen taş fırladı. Saygın Doğan yönetimindeki aracın şoför koltuğuna doğru fırlayan taş, camı kırarak Doğan’a isabet etti.

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BARİYERLERE ÇARPTI

Taşın çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil savrularak bariyere çarptı. Yaşanan kaza sonucu Doğan, hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan ekipler, Doğan’ın kazada yaralanan yakınlarına ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın yaşandığı yerde incelemelerde bulunan polis ve jandarma ekipleri, geniş çaplı araştırmalara başladı. Öte yandan kaptan pilot Saygın Doğan’ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Adana’ya götürülerek yarın kılınacak öğle namazına müteakip Adana Akkapı mezarlığına defnedilecek.
Ayrıca kaptan pilot Saygın Doğan’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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