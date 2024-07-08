Ticaret Bakanı Bolat: Afganlar giderse hayvancılık biter

Türkiye’de iktidarın sığınmacı politikalarına yönelik tepkiler artarken Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan gelen Afganlar açıklaması dikkat çekti. Bakan Bolat Türkiye’deki 25 bin Afgan'ın Türkiye'den gitmeleri halinde hayvancılığın biteceğini savundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat, stokçuluk ve üretimde eleman eksikliği konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat gıda enflasyonu konusuna değindiği açıklamasında hayvancılığın Türkiye'de yaşayan Afganlara bağlı olduğunu söyledi.

Bolat açıklamasında tüm sektörlerde eleman eksikliği yaşandığına dikkat çekti, ürünlerin ise toplayacak işçi bulunamaması nedeni ile dalında kaldığını belirtti.

“AFGANLAR GİDERSE HAYVANCILIK BİTER”

Bolat, Türkiye'de bulunan Afganların gitmeleri durumunda ise hayvancılığın biteceğini savundu.

Bolat’ın açılamasında “Ürün o kadar çok ki, çiftçi toplayacak adam bulamıyor. Ciddi bir elemansızlık problemi var. Bu açık yabancı işçilerle de kapatılamıyor. Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz.” ifadelerini kullandı.