Ticaret bakanı duyurdu. Esnafa nefes aldıracak kredi hamlesi

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Ticaret bakanı duyurdu. Esnafa nefes aldıracak kredi hamlesi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarların Halkbank aracılığıyla Bakanlığa bağlı kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden kullandığı genel işletme kredilerinde bireysel üst limitin 650 bin liradan 750 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkarlara müjdeli haberi verdi. Bolat, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, Halkbank aracılığıyla Bakanlığa bağlı kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden kullandığı genel işletme kredilerinde üst limitin 650 bin liradan 750 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

“GENEL İŞLETME KREDİLERİNDE ŞAHIS ÜST LİMİTİNİ 650 BİN LİRADAN 750 BİN LİRAYA YÜKSELTTİK”

Bolat, şunları söyledi,

"Bakanlığımıza bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerimiz aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza Halkbank'tan kullandırmakta olduğumuz genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik. Ayrıca esnaf ve sanatkarlarımızın yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacak. Ticaret erbabımızın bu önemli taleplerini karşılamış olmanın memnuniyeti içindeyiz. Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olsun."

Esnaf ve sanatkârların yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacağını aktaran Bolat, “Ticaret erbabımızın bu önemli taleplerini karşılamış olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Tüm esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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