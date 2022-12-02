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Ticaret Bakanı Muş, MHP’nin ateş püskürdüğü zincir marketleri savundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ateş püskürdüğü marketleri savundu. Marketlerdeki fiyat farklarının serbest piyasa koşulları ile bağlantılı olduğunu savunan Bakan Muş, tek tip fiyat uygulamasının rekabeti ortadan kaldıracağını söyledi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 12:36
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Ticaret Bakanı Muş, MHP’nin ateş püskürdüğü zincir marketleri savundu

Ticaret Bakanı Muş, MHP’nin ateş püskürdüğü zincir marketleri savundu
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AKP iktidarı fahiş fiyat artışları ve enflasyondan zincir marketleri sorumlu tutarak daha sıkı denetim mesajı vermişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise A 101 ve BİM gibi zincir marketlerin FETÖ bağlantılarının araştırılmasını istemişti.

MHP’nin ateş püskürdüğü marketlerle ilgili hükümetten çarpıcı sözler geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, marketlerdeki fiyat farklarını savunarak söz konusu durumu ‘serbest piyasa koşullarına bağladı.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat’a konuşan Bakan Muş, tüm gıda ürünlerinin fiyatlarını anlık takip etmek için sistem geliştirdiklerini belirterek, Vatandaşımızın en önemli ihtiyacı olan temel gıdada haksız ve fahiş fiyat artışlarına asla müsaade etmeyiz. Burada en ağır yaptırımları uygulayacağımızın özellikle bilinmesini isterim” dedi.

MHP ATEŞ PÜSKÜRDÜ, HÜKÜMET SAVUNDU

Serbest piyasa koşullarında ürünler için farklı fiyatların ortaya çıkabileceğini söyleyen Bakan Muş, “İşletmelerin büyüklüğü, verimlilik ve maliyetlerin farklılaşması nedeniyle her işletmenin aynı fiyatla ürün satması gerçekçi olmayacaktır. Buna karşın, gündeme gelen salça konusunda olduğu gibi akla aykırı fiyat farklılıklarının da olması beklenmemektedir” dedi.

AYNI MARKADAKİ ÜRÜN FARKLI MARKETLERDE NEDEN FARKLI FİYATTA?

Bakan Muş, “Aynı markadaki ürün farklı marketlerde neden farklı fiyatta?” sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Esas itibarıyla bir ürünün fiyatı, serbest piyasa koşullarında oluşan arz talep dengesiyle oluşuyor. Fiyatları etkileyen unsurların en önemlisi tabii olarak arz-talep ilişkisi. Bu sistemde kamu olarak bize düşen görev; haksız rekabet, tekelci eğilimler, fahiş fiyat ve stokçuluk gibi piyasa dengesini bozucu ve fiyatları arttırıcı bazı yan unsurların engellenmesi için çalışmak.

'SERBEST PİYASA ŞARTLARINDA HEM MÜMKÜN DEĞİL'

Aynı marka ve gramajda bir ürünün her yerde aynı fiyata satılmasını beklemek serbest piyasa şartlarında hem mümkün değil hem de fiyatları tek tipleştirmek rekabeti ortadan kaldırır. 1 kilogram makarnanın zorlamayla A’dan Z’ye her yerde aynı fiyattan satıldığını varsayalım. Belki vatandaş için faydalı gibi görünse de bu durum ürünün daha düşük bir fiyattan satılmasının önüne geçecektir. Aslında, farklı marketlerden daha ucuza alabileceği bir ürün için daha fazla ödemek zorunda kalır.

Bu ürün için her işletme ayrı maliyete katlanmakta. Mesela, bir tanesi ürünü daha ucuza tedarik ederken bir tanesi pahalıya tedarik ediyor olabilir. İlaveten, birisinin yüksek kira, depolama, nakliye ve operasyonel masrafları varken, bir diğerinin daha düşük olabiliyor.”

ÜRÜNLER NE ZAMAN UCUZLAYACAK?

Muş, ürünlerin fiyatlarının ne zaman düşeceği konusunda net bir tarih vermezken, “Son dönemde emtia fiyatlarında yaşanan artışların tarımsal ürünlerin maliyetleri arttırdığını gözlemliyoruz. Hükümetimizin enflasyonla etkin mücadele çalışmaları sonucunda enflasyonda gözlemlenecek olumlu gelişmenin perakende fiyatlarına da yansımasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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Eşref-i Mahlukat
2.12.2022 13:00
El koyup, kayyum atayın şu Üç harfli marketlere. Üzmeyin, Bahçeli'yi. Anayasa mahkemesi, TTB olmadı, bari marketler olsun. Onunda sevinmeye hakkı var.  
 
Celil
2.12.2022 12:58
Akp MHP millet sizin yalanlarınıza kanmıyor ve korkmuyor artık gideceksiniz bye bye mehape  
 
NURULLAH
2.12.2022 12:55
MHP ye yıllarca oy verdim. Geçmişte yaptığım bu hatamdan dolayı kendimi affetmiyorum.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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