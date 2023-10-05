Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan zincir marketlere çağrı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç ve federasyon temsilcilerini Bakanlıkta kabul etti.

Burada açıklamalarda bulunan Bolat, Kovid-19 salgını, dünyadaki yüksek talep ve tedarik krizlerinin yol açtığı yüksek enflasyonist süreç, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gıda ve enerji piyasalarında meydana getirdiği fiyat artışları ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı sıkıntılı dönemler nedeniyle piyasalarda büyük çalkantılar meydana geldiğini bildirdi.

HIZLI AKTİVASYON ALMAYA BAŞLADIK

Bolat, bazı ürünlerde fiyat şişirmeleri, spekülasyonlar, keyfi uygulamalar, haksız ticari talepler, stokçuluk ve fahiş fiyat artışı gibi uygulamaların görüldüğünü belirterek, yeni hükümetin, kurulduğu andan itibaren, ticaretteki ve piyasadaki dalgalanmaları sona erdirmek için hızlı aktivasyon almaya başladığını söyledi.

"100. YILDA BÜYÜK BİR İNDİRİM KAMPANYASINI BÜTÜN MARKETLERDEN BEKLİYORUZ"

Bolat, gıda perakendecileriyle de toplantılar yaptıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Onların uygulamalarıyla ilgili yanlış bulduğumuz konularda denetimlerimizi artırdık, onlardan da indirimler bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz. Bu konuda öncülük edenlere de teşekkür ediyoruz. Bu süreçte gerek hükümetimizin makroekonomik politikaları, para, kredi, döviz politikalarındaki olumlu gelişmeler gerekse piyasa denetimleri yoluyla piyasadaki enflasyonu azdıracak uygulamalara karşı mücadelemiz ile enflasyonla mücadele başarılı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

“GIDA FİYAT ARTIŞLARINI ENGELLEYECEK HANGİ TEDBİR VARSA ALMAKTAN ÇEKİNMİYORUZ”

Market fiyatları ve gıda sektörü ile ilgili olarak da Gıda Fiyat Komitesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında çalıştığını vurgulayan Bolat, şunları söyledi:

"Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordineli çalışıyoruz. Bu sıkı ve süreli koordineli çalışmalarla gıda ürünlerinde üretim, arz, tüketim, ihracat, ithalat ve stok rakamlarını göz önünde bulundurarak gıda fiyat artışlarını engelleyecek hangi tedbir varsa almaktan çekinmiyoruz. Bu anlamda bakanlık olarak ihracatı mümkün olduğunca artırmayı hedeflememize rağmen gerektiğinde süreli ihracat kısıtlamasına bazı ürünlerde gitmek zorunda kalıyoruz. Burada 85 milyonun uygun fiyatlarda alım yapabilmesini teminen gereken hangi fedakarlık varsa yapıyoruz. O üründe ithalat gerekli olacaksa da yine süreli olarak ithalat da yapmak durumda kalıyoruz. Yeter ki halkımız çok uygun fiyatlarda alışveriş yapabilsin, gıdasından eksik kalmasın. Bu noktada hükümet olarak halkımızın hizmetindeyiz. Ekonomideki tüm sektörlerle istişarelere açığız."

Bolat, Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen hedeflere de değinerek, "Enflasyonla sıkı mücadele ve hayat pahalılığının sona erdirilmesi, deprem bölgelerinin orta vadede inşa edilip ayağa kaldırılmaları, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı hedefleyen büyüme, temel hedeflerimiz arasında. Halkımızın ve iş insanlarının desteği çok önemli. İnşallah hep birlikte ülkemizi büyüteceğiz, geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FİYATLARDA YÜZDE 15'E VARAN DÜŞÜŞLER VAR"

Bakanlık olarak, özellikle otomotiv piyasasında birçok düzenleme yaptıklarını dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemeler neticesinde hem ikinci el hem de sıfır araba satışlarında çok ciddi bir rahatlama sağlandı. Fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var. Sıfır araçlarda yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık. Bu, piyasaların düzelmesi ve istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetin artmasıyla fiyat düşüşleri beraberinde gelecek."

"PİYASA BÜYÜK ÖLÇÜDE NORMALLEŞTİ, DÜZENE GİRDİ"

Bolat, piyasadaki olumsuzlukların giderilmesine yönelik alınan tedbirlere de değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Öncelikle 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasını yetkili satıcılar nezdinde 6 ay daha uzattık. Bireysel satışlar için de uygulamaya başladık. Yetkisiz kişilerin bireysel satışlarında yılda 3'ten fazla satış yapılamama kuralını sıkı bir şekilde denetliyoruz. Fiyat artışları ve köpüğün oluşması, en çok ilan siteleri ve sosyal medya platformlarında ortaya çıkıyordu. 31 Ağustos'ta getirdiğimiz yeni düzenleme ile ilan sitelerinde, oto ve emlak satışlarında sahte ilanlara karşı sorumlu ve cezai müeyyideye tabi olmasını sağladık. 1 Kasım itibarıyla cezai müeyyideler başlıyor."

İkinci el oto fiyatlarının aynı marka ve aynı ürün için birinci el fiyatından daha yukarıda olamayacağı yönündeki yasaklamanın da bu yıl sonuna kadar geçerli olacağını ifade eden Bolat, "Tüm bu uygulamaların sonunda piyasa büyük ölçüde normalleşti, düzene girdi. Halkımızın satın alma gücünü artıracak, mağduriyetine yol açmayacak gerekli olan ne varsa bunları yapmaktan ve olumlu sonuçları görmekten memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

"EMLAK SEKTÖRÜNDEKİ SATIŞ FİYATLARINDA DA KÖPÜK ORTADAN KALKTI"

Bolat, emlak sektöründeki satış fiyatlarında da "köpüğün ortadan kalktığını" anlatarak, bu konuda da piyasayı denetlediklerini dile getirdi. Bakan Bolat, "Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu da bizi ziyaret edecek. Bu konuda atılan adımlardan dolayı teşekkür edeceklerini söylediler." diye konuştu.

Kayıtlı ekonomiyi güçlendirmenin önemine işaret eden Bolat, "Kayıt dışı faaliyetleri, haksız ve fahiş kazançları, spekülatif uygulamaları denetlemeye, cezalandırmaya ve ortadan kaldırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"OTOMOTİV PİYASASINDAKİ DÜZENLEMELER SEKTÖRÜ MEMNUN ETTİ"

MASFED Başkanı Aydın Erkoç da Bakanlığın otomotiv piyasasına yönelik yaptığı düzenlemelerin sektör adına memnun edici olduğunu ifade etti.

Erkoç, çalışmaların Türkiye'de araç fiyatlarındaki köpüğün ortadan kalkmasını sağladığını dile getirerek, sıfır araçların şu an gerçek değerini bulduğunu söyledi.

Toplantıda Bakan yardımcıları Mahmut Gürcan, Sezai Uçarmak, Özgür Volkan Ağar da yer aldı.