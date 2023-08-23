Ticaret Bakanı'nda bankalara aba altından sopa. 'Başka çareleri olmadığını görecekler'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, özel bankaların sadece tüketimi finanse eden değil, yatırımı, üretimi ve ihracatı finanse eden bir bankacılığa dönmeye mecbur olacağını söyledi. Bolat, “Başka çareleri olmadığını görecekler" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı'nda bankalara aba altından sopa. 'Başka çareleri olmadığını görecekler'

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ağustos ayı olağan meclis toplantısına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada yaptığı açıklamada özel bankaların kredi imkanlarını yatırıma, üretime ve ihracata aktarmaktan başka çareleri olmadığını, bunu yapmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Ekonomi Gazetesi'nden Merve Yiğitcan'ın haberine göre, “Ekonomiyi Yeniden Yapılandırmaya Yönelik İstişareler ve OVP Öncesi Süreçte Sanayi/İhracat Dünyamızın Sorunları ve Çözüm Önerilerini Değerlendirmek” ana gündemiyle toplanan mecliste konuşan Bakan Bolat, kendisinden önce söz alan İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz ile İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın konuşmalarını dikkatle dinlediğini, ‘manifesto’ gibi yorumladığı bu açıklamalara ilişkin notlar aldığını, bakan yardımcıları ve bürokratlarıyla dile getirilen sorunlar üzerine çalışacaklarını belirtti.

EXİMBANK KREDİLERİ

Bakan Bolat, 2023 yılı sonu itibarıyla da Eximbank vasıtasıyla da ihracatçılara 2022 yılında 45 milyar dolar, 2023 yılı ilk 7 ayında toplam 22,6 milyar dolar destek sağladıklarını, bununla da kalmayarak, Eximbank’ın sermayesini 6,8 milyar TL artırıldığını hatırlatan Bakan Bolat, bu adımdan sonra özel bankaların ihracatçıları arayarak daha düşük faizli ticari kredi tekliflerinde bulunmaya başladığını kaydetti.

"BAŞKA ÇARELERİ YOK"

Son 10 yıldır kamu bankalarının harika işler yaptığını, Türkiye ekonomisini finanse etme noktasında ve büyük mega projelerin gerçekleştirilmesi anlamında bütün imkanlarını kullandıklarını vurgulayan Bakan Bolat, “Özel bankalar da artık bu yarışa girmeye mecburlar. Nitekim önümüzdeki aydan itibaren artık sadece tüketimi finanse eden değil, aynı zamanda yatırımı, üretimi ve ihracatı finanse eden bir bankacılığa dönmeye mecburlar” şeklinde konuştu.

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