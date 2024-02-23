Ticaret Bakanlığı'ndan ihracatta "yeşil dönüşüme destek"

İhracatçı firmalara, Ticaret Bakanlığının Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği... Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında kurumsal sürdürülebilirlik odaklı dönüşümlerinin sağlanabilmesi için farkındalık oluşturulması, şirketlerin ulusal ve uluslararası fonlara erişimleri hedefleniyor.

Açıklama Ticaret Bakanlığından geldi. Gümrük Birliği Anlaşması ve Türkiye'nin en önemli partneri olan Avrupa Birliği (AB) ile gelecek dönemde ticaretin kurallarını sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm hedefleri belirlenecek.

Yeşil dönüşümde hefef sektörler demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen olarak belirlendi. AB tarafından "Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM)" kapsamında belirlenen sektörlerin yeşil dönüşüm sürecinden en hızlı ve en fazla etkilenen sektörler olacakları öngörülüyor. Bu kapsamda, 2023'te bu sektörlerce AB'ye gerçekleştirilen ihracat, AB'ye gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 34'ünü oluşturdu.

Bu çerçevede, ilgili paydaşlarla, yoğun bir çalışma sonrası hazırlanan Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'nin bu hedefleri doğrultusunda, şirketlerce alınan danışmanlık hizmeti giderleri, 5 yıl süresince, yüzde 50 oranında ve toplamda 10 milyon liraya kadar Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenecek.

İhracatçıların marka ve TURQUALITY ve birim kira destek süreleri yenilendi