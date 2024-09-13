Ticaret Bakanlığı'ndan sahte yetkili servis açıklaması

Ticaret Bakanlığı sahte yetkili servislerle ilgili açıklama yaptı, mücadelenin süreceği duyuruldu. Yetkili servis olmadığı halde bu izlemini uyandıracak tanıtım yapan firmalara yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü duyuran Ticaret Bakanlığı vatandaşları uyardı.Açıklamada, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonlarda gerçekleştirilen denetimler ve Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemelerde 18 milyon lira ceza kesildiği açıklandı.

Bakanlık ayrıca yetkili servis olmadığı halde bu izlenimi yaratan kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.