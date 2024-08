Ticaret Bakanlığı’nın tanıtım destekleri reforma ihtiyaç duyuyor

Ticaret Bakanlığı firmalarımızın ihracat yapması için birçok destek ve muafiyet veriyor. Bu destekler hem mal ihracatı, hem e-ihracat hem de hizmet ihracatında var.

Bu desteklerin verimliliğine ilişkin son dönemde birçok iyileştirme yapıldı. Örneğin eskiden olmayan ilk yılın sonunda ihracat yapabilme, yapılmazsa kademeli olarak alınan desteğin azaltılması bu düzenlemelerden biri.

Aynı şekilde, yurtdışı seyahat desteği de yurtdışı pazar araştırması raporu alınma şartına bağlandı. Hukuk müşavirliği ve mali müşavirlik destekleri ise kaldırıldı. Desteklerin en çok kullanılan kalemi fuar destekleri ise giderek rafineleşti ve etkin çalışıyor.

Temel Hatlarıyla B2B Dijital Pazarlama

Ülkemiz firmalarının markalı ürün satabilmesi için tanıtım destekleri kritik. Bakanlık tanıtımla ilgili olarak hemen her konuda destek veriyor. Açık hava reklamından dijital ortamlarda verilen reklamlara kadar, sosyal medya tasarımından yabancı dilde katalog hazırlatmaya kadar birçok alanda destek söz konusu.

Buna rağmen, Turquality kapsamında yer alan firmaların bile dijital varlıklarını incelediğimizde birçok sıkıntı ile karşılaşıyoruz. Örneğin

*Birçok firmanın siteleri geç açılıyor. Arama motorları için optimize edilmemiş. Site açılmasında her bir saniyelik geç açılma, trafiğin yüzde 20'sinin kaçmasına neden oluyor. Pagespeed.dev gibi Google'ın uygulamalarında alan adını yazdığınızda, sitenin performansını mobilde ve bilgisayarda analiz ediyor. 70 puanın altında kaldıysa havaya para saçmak gibi oluyor.

*Firmaların sitelerinin birçoğunda blog yok. Blog halbuki yeniden pazarlama için çok kritik.

*B2B dijital pazarlamada canlı destekler çok önemli ve jivochat gibi uygulamalarla sitenin desteklenmesi gerekiyor. Birçok ülkede Whatsapp çalışmıyor. Firmalar reklamın indiği sayfalarda Whatsapp'a düşürmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde bir firma, Suriyeli birini istihdam edip Körfez Bölgesine, Katar ve Dubai'ye kalıp reklamı verdiğini söylüyordu. 600 bin TL harcayıp canlı desteğe indirmeye çalıştığı yer Whastapp örneğin. Whatsapp ise o ülkelerde yasaklı. Rusya'da Telegram, Çin'de WeChat geçer akçe.

*Sitelerde reklamın indiği sayfalarda (landing page) senaryolar çalıştırılamıyor. Huni pazarlaması, bir şeyi kaçırma korkusu (Fear of Missing Out - FOMO) teknikleri, vb. yeni nesil pazarlama teknikleri uygulanmıyor.

*İçerik pazarlaması giderek önem kazanmasına rağmen blog yazıları yazılmıyor. Her sektörün her anahtar kelimesine reklamın indiği sayfa oluşturamazsınız. Bugün ihracat danışmanlığı ile siteme gelen kişiyi dinamik pazarlama ile başka bir zaman yurtdışı fuar aradığında siteme çekebilmem ve ilk sırada çıkmam için bu kelimeyi sitede geçirmem gerekli.

*Sitelerde özellikle B2B satışta stok foto ve videoların kullanılmaması gerekli. Bunun yerine özgün içerikler, fotolarınız ve videolarınız, uygulama örnekleriniz olmalı.

*Siteye trafik temelde dört yoldan çekilir. SEO, blog yazıları, sıkça sorulan sorular ve sözlük. Bunlar doğru yapılmıyor.

*Dünyanın en büyük arama motoru Google. İkincisi ise Youtube. Youtube'da da videolar olmalı. Videolar ise kahraman içerik dediğimiz içerikler olmalı. Bu içerikler prodüksiyon maliyeti gerektiren içerikler. Trafik çeken hub content gibi içerikler de yine önemli. Örneğin sanal zirveler ve Ask Me Anything videoları. Son olarak ise, yardım içerikleri dediğimiz nasıl (how to) videoları ve Sıkça Sorulan Sorular videoları.

*B2B pazarlamada Linkedin çok ama çok önemli. Her 5 Linkedin kullanıcısından 4'ü karar alıcı. Linkedin'de şirket sayfalarını çok iyi kullanmamız gerekiyor. Çok kısa bir sürede şirketimizi tanımasını sağlayacak içerikler üretmemiz gerekiyor. Linkedin'in hem şirketler, hem kişiler için en önemli sosyal doğrulama mekanizmasını olmasını atlamamamız gerekiyor.

Bunlar kocaman firmalarımızda bile yapılmıyor. Bugün internete ne yazsanız, Çinli firmalar çıkıyor. Trafiği ve ticareti bu şekilde çekiyor.

Tanıtım Desteği Gözden Geçirilmeli

Geleneksel satış kanallarının daraldığı, fuarların önemini kaybettiği bir dönemdeyiz. B2B dijital ihracat pazarlaması giderek daha fazla önem kazanıyor. Bizim tanıtım desteklerimizin B2B Pazarlama Planı olmayan şirketlere verilmemesi lazım. B2B pazarlama planı için aynı seyahat desteğine yönelik belirli ölçeklerdeki danışmanlık firmalarının akredite edilmesine benzer şekilde bir akreditasyon sistemi kurulmalı ve bu firmalardan alınacak hizmetlerin desteklenmesi gerekli. Linkedin Sales Navigator ücretinin ve aynı zamanda Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemlerinin ihracat destekleri kapsamına alınması gerekiyor. Aksi durumda, kamu kaynaklarının etkinsiz bir yönetimi ve israfıyla karşı karşıya kalıyoruz. Trafiği çekemiyor, ihracatta markalı ve katma değerli ürün satamıyor ve tıkanıyoruz. Acilen bu mekanizmanın etkin çalışan bir yapıya büründürülmesi şart.