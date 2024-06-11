Ticaret ve perakende satış hacmi nisanda arttı

TÜİK'ten ticaret hacmi açıklaması.Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini yayımladı.

TÜİK'e göre, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,6 düşüş yaşadı.Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti yüzde 4,7 oranında düşüş yaşadı. Perakende ticarette ise satış hacmi de yüzde 1,8 gerileme oldu.

Ticaret satış hacmi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttışı gösterdi. Aynı dönemde otomobil, kamyon, kamyonet ve motosiklet gibi motorlu kara taşıtlarının toptan ve perakende ticaretinde yüzde 19'luk bir büyük düşüş yaşandı. Toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,5 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 10,2 artış gösterdi.