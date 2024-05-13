Ticaret ve perakende satış hacminde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına yönelik ticaret satış hacmi endeksini yayımladı.

Bu açıklamalar kapsamında, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya oranla yüzde 3 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3 azalış gösterirken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise sabit kaldı.

Ticaret satış hacmi martta 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 10,5 artış gösterdi. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,1 azalış kaydederken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 9,4 yükseliş gösterdi.

İlgili dönemde perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 19,4 artış gösterdi.