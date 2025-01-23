Ticari araç tırla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Ticari araç tırla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinden Durağan ilçesine doğru seyir halinde olan bir hafif ticari araç, Çatpınar köyü yakınlarında tırla çarpıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Y.Ç. (72) yönetimindeki 34 TJ 527 plakalı hafif ticari araç, karşı şeride geçerek 37 BC 937 plakalı çekici ve 37 BD 655 plakalı dorseye sahip tırla çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araçtaki 4 kişi ağır yaralandı.

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HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Boyabat Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Hastaneye kaldırılan Yusuf Y. (72) ve Döndü Y. (69) yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. H.Y. (45) ve Z.S.D. (12) ise tedavi altına alındı ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SİNOP POLİSİ OLAYI SORUŞTURUYOR
Kazanın ardından polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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