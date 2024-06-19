Ticari taksi içinde yolcu varken takla attı: Şoför yaralandı

Ümraniye'de seyir halindeki ticari taksi, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza, Ümraniye ilçesi Çamlık Mahallesi'nde, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 03.50 sularında meydana geldi. Ticari takside bulunan sürücü hafif şekilde yaralandı.

Olaya göre, ticari taksi seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun ortasındaki refüje çarptı, ardından takla atarak durabildi.

Kazada yolcular ve taksi şoförü kendi çabalarıyla araçtan çıktılar. Diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hafif yaralanan şoförü hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaza sonrası trafik akışını kontrol altına alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.