TikTok kullanıcılarına kötü haber. Ya satılacak ya yasaklanacak

ABD Senatosu, 170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok için düğmeye bastı. ABD Senatosu, onay verdiği TikTok yasasının 1 yıl içinde satılması ya da yasaklanması gerektiğini aktardı.

Verilen bu karar, TikTok’un veri güvenliği ve ulusal güvenlik endişeleri sebebiyle alındı. ABD hükümeti, TikTok’un kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşma riskini azaltmak suretiyle bu adımı attı

ABD Başkanı Joe Biden, tedbiri imzalayarak yasalaştıracağını belirtti. Yasa Salı gecesi 79'a 18 oyla kabul edildi.

Tasarı, ByteDance'in uygulama yasaklanmadan önce TikTok'u satması için şirkete yaklaşık bir yıl süre tanıdı. Eğer ByteDance, TikTok’u satmazsa, uygulama ABD’de yasaklanabilir.

"HÜKÜMET 170 MİLYON ABD’LİNİN ANAYASAL İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKINI ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞIYOR"

TikTok tasarı onayındna önce açıklamada bulundu. Yapılan açıklamda, "Bu yasanın önceden belirlenmiş bir sonucu var: TikTok'un ABD’de tamamen yasaklanması. Hükümet, 170 milyon ABD’linin Anayasal ifade özgürlüğü hakkını elinden almaya çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

TikTok, gencin yaşlısına her grup arasında popüler olan kısa video paylaşım platformudur. Fakat, bazı ülkelerde veri güvenliği ve gizlilik endişeleri sebebiyle tartışmalı bir konu haline geldi. ABD Senatosu’nun bu kararı, sosyal medya platformlarının gelecekteki düzenlemeleri ve denetimleri açısından önemli faktördür.