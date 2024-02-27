TikTok videosu çeken çocuklara disiplin soruşturması şoku

Konak ilçesi Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, öğrencilerin derste öğretmenlerinin karşısına geçip çektiği görüntüler tepki çekti.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersindeyken ayağa kalkan iki 11. sınıf öğrencisi, öğretmenlerinin karşısında dans ederek TikTok videosu çekti. Öğretmenin yaptığı tüm uyarılarına rağmen video çekmeyi sürdüren öğrenciler, görüntüleri daha sonrada sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve tepki çeken görüntülerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyete geçti. Öğretmene saygısızlık içeren videoyla ilgili, iki öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.