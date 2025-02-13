TikTok videosu 'Yakışıklı Güvenlik'in başını yaktı! Cezası ağır oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
TikTok videosu 'Yakışıklı Güvenlik'in başını yaktı! Cezası ağır oldu

Esenyurt'ta aracına yetkisiz çakar taktığı gerekçesiyle yakalanan sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli'ye 142 bin 255 lira para cezası uygulandı. Öte yandan Yakışıklı güvenliğin sürücü belgesine bir ay süreyle el konuldu.

Sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli, 30 Ocak'ta çektiği bir video üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta yakalandı.

142 BİN 255 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Pazaryolu Caddesi'nde aracında çakar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan Sürmeli'ye "izinsiz reklam-logo kullanmak', "çakar lamba kullanma', "cam filmi takma ve araçta teknik değişiklik yapmak" maddelerinden toplamda 142 bin 255 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken aracıda 1 ay süreyle trafikten menedildi.

Tiktok videosu 'Yakışıklı Güvenlik'in başını yaktı! Cezası ağır oldu

Tiktok videosu 'Yakışıklı Güvenlik'in başını yaktı! Cezası ağır oldu

Tiktok videosu 'Yakışıklı Güvenlik'in başını yaktı! Cezası ağır oldu

Tiktok videosu 'Yakışıklı Güvenlik'in başını yaktı! Cezası ağır oldu

Tiktok videosu 'Yakışıklı Güvenlik'in başını yaktı! Cezası ağır oldu

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