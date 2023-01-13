TikTok içerik üreticileri için Portal'ı aktifleştirdi: Portal'ın işlevi açıklandı

TikTok, markaların ve ajansların dünya çapında 800.000’den fazla kalifiye içerik oluşturucuyla bağlantı kurmasını sağlayan Portal platformunu duyurdu.

TİKTOK'A GELEN PORTAL'IN İŞLEVİ NEDİR

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; TikTok'a gelen Portal, içerik oluşturucu yetkilendirmesine sahip olacak. Anlaşma akışını yönetmek, yetenekleri adına sözleşme hazırlamak, yaratıcı geri bildirimleri işlemek ve kampanya performansıyla ilgili çeşitli raporları ve ölçümleri incelemek gibi işlevlere sahip olacak. TikTok, artık sadece on veya yüzbinlerce takipçisi olan içerik oluşturucuların değil, aynı zamanda “ünlü seviyesindeki” içerik oluşturucuların da ihtiyaçlarına hizmet edeceklerini belirtti.

TikTok, Portal’ın şu anda alfa testinde olduğunu açıkladı. Ücretsiz hizmete önceden kaydolmuş birkaç ajansın bulunduğuna dikkat çeken sosyal medya uygulaması, test kullanıcılarının adlarının paylaşılmayacağını belirtti.

2019 yılında kullanıma sunulan TikTok Creator Marketplace, içerik oluşturucuların etkileyici pazarlama alanında içerik oluşturuculardan para kazanma ekosisteminde önemli bir rol oynadı. Markalar, TikTok Creator Marketplace platformu sayesinde içerik üreticiler ile kolay iletişim kurabilecek.