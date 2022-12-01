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TikTok'ta Keşfet'e düşme saati nedir?

Sosyal medya platformlarından TikTok'ta kullanıcılar en çok da hangi saat aralığında paylaşım yapması gerektiğini bilmiyor. Uygulamada popülariteyi artırmak için yapılması gereken ilk şey Keşfet'e düşmektir. Peki Keşfet'e nasıl düşülür?

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 09:17
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TikTok'ta nasıl Keşfet'e düşülür

TikTok'ta Keşfet'e düşme saati nedir?
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TikTok kullanıcılarının popülaritelerinin artırılması için çok sayıda kullanıcı sayısına ulaşmaları gerekir. TikTok üzerinden para kazanmak ve fenomen olmak isteyen kişiler için bu konu da keşfet saatleri ise büyük önem taşımaktadır.

TikTok’ta çok daha fazla kişiye ulaşmanın en önemli yollarından bir tanesi de doğru zamanda paylaşım yapmaktır. Bu yüzden birçok kişi paylaşım yapmak için TikTok’un en çok kullanıldığı saatleri tercih eder.

TikTok’ta keşfete düşme saati kullanıcıların en yoğun olduğu zaman olarak nitelendirilir. TikTok’taki kullanıcı sayısı ise gün ve saate göre büyük farklılıklar gösterir.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; TikTok’un en çok kullanıldığı günler cumartesi ve pazar olurken en sık kullanıldığı zaman dilimi ise 20.00 – 21.00 saatleri olarak kaydedildi. Bu nedenle daha fazla kullanıcıya ulaşmak için video paylaşımlarının saat 19.00’da yapılması önerildi. Canlı yayınlar ise keşfet saatleri içerisinde yapıldığı takdirde daha fazla izleyici çeker.

Dünya geneli TikTok keşfet saatleri:

Pazartesi: 6.00 – 10.00 – 22.00

Salı: 02.00 – 04.00 – 09.00

Çarşamba: 07.00 – 08.00 – 23.00

Perşembe: 09.00 – 12.00 – 19.00

Cuma: 05.00 – 13.00 – 15.00

Cumartesi: 11.00 – 19.00 – 20.00

Pazar: 07.00 – 08.00 – 16.00

Kendi takipçilerinizin aktif olduğu saati keşfetmek için uygulanması gereken adımlar:

TikTok uygulamasını açılır

‘Ayarlar’ bölümüne giriş yapılır

‘İçerik Üreticisi Araçları’ seçilir

Analizler bölümüne girilir

Takipçiler kısmı üzerinden Takipçi Aktifliği kısmından keşfet saatlerini öğrenilir

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