TikTok’tan görüp denedi! Gözünü hastanede açtı

Kaynak: İHA

Hatay Reyhanlı’da 12 yaşındaki çocuk sosyal medyada bir araba üzerinde bisikletle inişi kendi de deneyince kendini yerde buldu. Çocuğun düşerek yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçe merkezinde yaşandı. Hikmet Yalçın isimli 12 yaşındaki çocuk, Tiktok isimli uygulamada gördüğü video sonrası çekici üzerinde bisiklet sürmek istedi. Çekicinin üzerine bisikletini çıkaran ve pedal çevirmesiyle yerle bir olan çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı yaralı olarak atlan çocuğun ve arkadaşının yaşadığı korkuysa dikkat çekti.

Tiktok'da gördüğü video üzerine çekici üzerinde bisiklet sürdüğünü anlatan Hikmet yalçın "Tiktok'ta görmüştüm, heveslendim. Bende yaparım dedim, mesafeyi ölçemedim. Bu hale geldim, bir daha yapmam. Tiktok'ta görüp heveslenmiştim, bisikleti çekicinin üzerine çıkardım. 2 pedal attım, sonra da düştüm. Yapacağımı zanbettim ama yapamadım. Ben pişmanım, kimse denemesin" dedi.

aw455037-04.jpg

aw455037-02.jpg

aw455037-01-001.jpg

Son Haberler
Kanserde nokta atışı tedavi! Ölümcül hastalıkta mucize umut
Kanserde nokta atışı tedavi! Ölümcül hastalıkta mucize umut
FBI’ın eski direktörünü sorguya çektiler: Trump’a suikast çağırısı yaptığı iddia ediliyordu
FBI’ın eski direktörünü sorguya çektiler: Trump’a suikast çağırısı yaptığı iddia ediliyordu
New York Knicks Boston Celtics'i parkeden silerek finale yükseldi!
New York Knicks Boston Celtics'i parkeden silerek finale yükseldi!
Filme konu olmuştu! Hz. İsa dönemi ait ortaya çıktı!
Filme konu olmuştu! Hz. İsa dönemi ait ortaya çıktı!
Garmin merakla beklenen Forerunner 570 ve 970'i tanıttı
Garmin merakla beklenen Forerunner 570 ve 970'i tanıttı