Hayatın neredeyse her alanına giren yapay zeka sosyal medya içeriklerinde de en çok kullanılan araçlardan biri oldu. Çok sayıda içerik üreticisi yapay zekayı ya içeriğin tamamında ya da belirli kısımlarında kullanıyor.

Aralarında YouTube’un da olduğu bazı platformlar yapay zeka ile üretilen içerikleri kullanıcılara daha az göstermek için kısıtlamalar uygularken bir adım da TikTok’tan geldi. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından TikTok, kullanıcılara seçenek sunarak yapay zeka ile üretilen içerikleri görmek isteyip istemediklerini soracak.

Sosyal medya devi ayrıca, yapay zeka tarafından oluşturulan içerikler için daha gelişmiş etiketleme teknolojileri de sunuyor.

TikTok yayınladığı blog yazısında "Konuları Yönet özelliği, kullanıcıların Dans, Spor ve Yiyecek & İçecek gibi 10'dan fazla kategoriyle ilgili içerikleri ne sıklıkta göreceklerini ayarlamalarına olanak tanıyor” ifadelerini kullandı. Söz konusu uygulamanın kullanıcı deneyimini daha fazla kişiselleştirmeyi amaçladığının altı çizildi.

TikTok, yapay zeka tarafından üretilen yeni içerik kontrolüyle artık bu tür içerikleri daha az görmek isteyen kullanıcıların bu seçenekleri azaltabileceğini, içeriklerden keyif alanların ise daha fazlasını görmeyi seçebileceğini söylüyor.

YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLEN İÇERİKLERİN GÖSTERİMİ NASIL KISITLANIYOR?

Yeni özelliğe Ayarlar'ınıza gidip "İçerik Tercihleri"ni seçip "Konuları Yönet" seçeneğine tıklayarak erişebilirsiniz. Ardından, yapay zeka tarafından oluşturulan içerikler de dahil olmak üzere farklı konular için kaydırıcıyı hareket ettirerek, Sizin İçin akışınızda bu tür içerikleri ne kadar görmek isteyip istemediğinizi ayarlayabilirsiniz.

Söz konusu değişikliğin önümüzdeki hafta kullanıma sunulacağı açıklandı.

YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLEN İÇERİKLER İÇİN YENİ FLİGRAN TEST EDİLİYOR

Öte yandan TikTok, yapay zeka ile üretilen içerikleri etiketlemek için yeni bir filigranı test ediyor. Normalde yapay zeka ile üretilen içeriklerin etiketlenmesini zorunlu kılan sosyal medya devi, son olarak “görünmez” bir filigran için test süreci yönetiyor. Söz konusu etiket sadece TikTok tarafından görülecek ve başkalarının kaldırması neredeyse imkansız olacak.