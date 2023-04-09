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TikTok teknoloji devlerinin kârlarını geçti

Tiktok'un ana şirketi Bytedance 2022'de kârını hızla artırmaya devam ediyor. TikTok'taki büyük reklam geliri, artışa önemli katkı sağladı. ABD'deki Tiktok yasağı gündemi şirketi endişelendiriyor.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 15:19
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Tiktok'un şirketi Bytedance, Tencent ve Alibaba’yı geçti

TikTok teknoloji devlerinin kârlarını geçti
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Tiktok’un ana şirketi olan ByteDance, Çin’in teknoloji devleri Tencent ve Alibaba’yı ilk kez geride bırakarak geçen yıl rekor bir kâr elde etti.

Konu ile ilgili bilgi verilen iki yatırımcıya göre, şirketin 2021’de 14 milyar dolar olan faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yıllık yüzde 79 artışla 2022’de yaklaşık 25 milyar dolara çıktı.

REKLAM HARCAMALARI ARTTI

ByteDance’in hızlı kâr artışı, reklam verenlerin TikTok ve Çinli kardeş uygulaması Douyin’e yaptığı harcamaları artırmasıyla geldi. Reklam satışları 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 30 artışla yaklaşık 85 milyar dolar oldu.

Böylece geçen yıl değeri 300 milyar dolar olan ByteDance, 2022’de sırasıyla 23,9 milyar dolar ve 22,5 milyar dolar FAVÖK bildiren Çinli teknoloji devleri Tencent’i ve Alibaba’yı geride bıraktı. İkisi de Pekin yönetiminin teknoloji devlerine yönelik düzenleyici baskısından sert bir şekilde etkilenmişti.

TİKTOK'UN BÜYÜMESİ PANİK YARATTI

TikTok’un büyümesi, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin ve düzenleyicilerin güvenlik endişelerine de neden oldu.

ABD hükümeti, video uygulamasını yasaklamayı gündeme alarak uygulamanın satılması çağrısında bulunmuştu.

TikTok CEO’su Shou Zi Chew, ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada uygulamanın “herhangi bir hükümet tarafından manipüle edilmeyeceğini” belirtti. Pekin ise TikTok’un ABD kolunu Çinli sahiplerinden ayırmaya yönelik herhangi bir harekete “kesinlikle” karşı çıkacağını açıkladı.

TikTok’un herhangi bir zorunlu satışı veya yasaklanması ByteDance’in potansiyel kazançlarını olumsuz etkileyebilir. TikTok geçen yıl gelirlerinin yaklaşık yüzde 80’ini Çin’de elde etmesine rağmen TikTok da önemli bir araç olarak görülüyor.

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