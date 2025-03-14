Tilki alışkanlık edindi! Her akşam yemek yemeye geliyor

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Pusat köyünde Cami İmamı olarak görev yapan Habbab Türker her gün evinin bahçesine gelen engelli tilkiyi mama ile besliyor. Her gün rutin bir şekilde mama bıraktığı tilkinin engelli olduğunu fark eden Türker, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Sağ arka bacağını kaybeden tilki üç bacağı ile seke seke gelerek mamayı yedikten sonra gözden kayboluyor. İnsana yaklaşmaktan çekinen tilki Türker ailesine ise yaklaşmaktan çekinmiyor.

"DOĞANI ACIMASIZ YÜZÜNÜ GÖRDÜM"

Tilkinin bacağını kaybetmesinden dolayı üzüldüğünü ifade eden İmam Türker, "Köyümüze sürekli tilkiler gelirler. Biz onları elimizden geldiği kadar besleriz. Tilkiler biraz ürkek hayvanlar, her zaman bu şekilde mama verebilme şansımız olamayabiliyor. Bir tilkimiz var sürekli geliyordu ben de ürkek olduğu için çok üzerine gitmedim. Dışarıya yemeklerini veya da maması ne ise koyuyordum eve geçiyordum. Kendisi yiyordu ve gidiyordu. Bu rutini oturttuğumdan dolayı dedim bir gün videosunu çekeyim bunu yaparken tam iftardan sonra dışarıdayken geldi dedim herhalde bu orucunu açmak istiyor. Hemen bir mama getirmeye çalıştım ona tabi o sırada aklıma video çekmek geldi. Çekeyim derken daha sonra birkaç yere ekmek bıraktım, mama bıraktım. Kimisini yedi kimisini göremedi yiyemedi. En son kapının önündeki mamayı yerken gördüm ki tilkinin sağ arka ayağının olmadığı fark ettim hayatın acımasız yüzünü gördüm. Küçükken mi oldu bilmiyorum ama bu durum beni oldukça üzdü. Elimizden de bir şey gelemiyor. Sadece akşamları gelirse mama tarzı karınlarını doyuracak bir şeyler vermeye gayret ediyoruz" dedi.