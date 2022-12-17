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  • Sırbistan Kosova'ya gerginliği azaltmak için asker göndermek istedi. Tilki tavuk çiftliğine bekçi olmak istiyor

Sırbistan Kosova'ya gerginliği azaltmak için asker göndermek istedi. Tilki tavuk çiftliğine bekçi olmak istiyor

Belgrad ve Priştina arasında krizin tırmandığı dönemde Sırbistan, Kosova'ya asker konuşlandırmak için resmi adımı attı. Sırbistan askerlerinin Kosova Barış Gücü KFOR'da yer almasını talep etti.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 09:35
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Tilki tavuk çiftliğine bekçi olmak istiyor. Sırbistan, Kosova'ya gerginliği azaltmak için asker göndermek istedi

Sırbistan Kosova'ya gerginliği azaltmak için asker göndermek istedi. Tilki tavuk çiftliğine bekçi olmak istiyor
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euronews.com'un haberine göre, Sırbistan Radyo ve Televizyonu (RTS), NATO'nun Kosova Gücü'ne (KFOR) 1,000 kadar Sırp ordu ve polis mensubunun gönderilmesi için başvuru yapıldığını duyurdu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün, "kararın gerginliği azaltacağına inandığını ifade ederek, "Kosovalı Sırpların korunması ve sınır geçişlerindeki kontrolün sağlanması adına önemli olduğu kanaatindeyim." dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise öneriyi reddederek, "Vucic, Sırp ordusunun Kosova'daki varlığının 1999 yılında sona erdiğini çok iyi biliyor" diye konuştu.

KFOR, yaklaşık 13 bin kişinin hayatını kaybettiği savaş sonrası 1999 yılından bu yana Kosova'da görev yapıyor.

Bölgedeki tansiyon, eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırpların 10 Aralık'ta Kosova'nın kuzeyindeki sınır geçişlerine barikat kurmasıyla yükseldi.

Kosova polisi art arda üç silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Ülkede AB'nin Hukukun Üstünlüğü Misyonu'nun (EULEX) bir parçası olarak bölgede görev yapan güvenlik güçleri, kendilerine şok bombası isabet ettiğini ancak kimsenin yaralanmadığını kaydetti.

AVRUPA BİRLİĞİ VE NATO SALDIRILARI PROTESTO ETTİ

Kriz, AB adayı Sırbistan ve adaylık statüsü için Brüksel'e yeni başvuran Kosova'nın olası Avrupa entegrasyonunun önünde büyük bir engel olarak görülüyor.

ABD BÜYÜKELÇİSİ'NDEN İLGİNÇ AÇIKLAMA

ABD'nin Belgrad Büyükelçisi Christopher Hill, Sırbistan'ın talebine ilişkin, "Sırbistan hükümetinin tabii ki KFOR'a talepte bulunmaya hakkı var ancak mevcut siyasi sorun siyasi bir çözüm gerektiriyor. Bizim durumu sakinleştirmemiz lazım. Böylece orada yaşayan Sırp toplumunun gelecekteki hayatlarına ilişkin net beklentileri olabilir." dedi.

Hill, bölgede barışın Sırp Belediyeler Birliği'nin (ZSO) kurulmasıyla sağlanacağına işaret etti.

Bu arada, Sırbistan'ı ziyaret eden ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar, ülkesinin Sırbistan'ın Kosova'ya güvenlik güçlerini konuşlandırmasına karşı olduğunu belirtmişti.

KOSOVA'DAKİ BARİKATLAR

Priştina'nın Kosova'daki 120 bin Sırp'ın üçte birinden fazlasına ev sahipliği yapan kuzey Kosova'daki 4 belediyede 18 Aralık'ta seçim yapma niyetini açıklaması da krizin büyümesine neden oldu.

Kuzeyde yaşanan olayların ardından Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, erken yerel seçimlerin Nisan 2023'e ertelendiğini duyurdu ancak bu karar bölgedeki gerginliği düşürmedi.

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından iki ülke arasındaki tansiyon bir hayli yükselirken, buna tepki gösteren Kosovalı Sırplar 10 Aralık'tan bu yana, 6 gündür Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

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AKM
17.12.2022 11:00
Balkanların kanayan yaranın merkezi Osmanlı dönemindede böyleydi şimdide hiç değişmedi ve değilmeyecek Tito dönemi biraz ılımlıydı hepsi okadar  
 
Cantekin Tonguç
17.12.2022 10:53
Bu tescilli katillerin hala Avrupa nın göbeğinde yaşayıp diğer uluslara utanmadan kafa tutabilmesi insanlık ayıbıdır  
 
Tozanlı
17.12.2022 10:31
Balkanların en sorunlu milletleeinden birisi ve Müslüman düşmanını,Türkiye güneye inmesine müsade etmemeli.. Kosova,makedonya,bosna, arnavutluk sahipsiz bırakılmamalı.. Seçimi bekliyoruz..  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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