Tilki televizyon kanalının altını üstüne getirdi

Bursa'da karnı acıkan tilki, soluğu Line TV'nin binasında aldı. Güvenlik kameraları tarafından televizyon binasına girişi ve çıkışı kaydedilen tilki ofis içerisinde her yeri birbirine kattı.

KAYNAK: İHA
Tilki televizyon kanalının altını üstüne getirdi

İHA'nın haberine göre, Bursa'da şehir merkezine nasıl geldiği bilinmeyen tilki, karnı acıkınca sığınacak yer aradı. Tilki, Bursa'dan yayın yapan Line TV'nin bahçesinde bir süre gezindi.

Şaşkın tilki daha sonra ofislerin olduğu bölüme yöneldi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen tilki, içeri girdikten sonra üst kattaki odaları dolaşmaya başladı.

Tilkiyi hem dışarı çıkarmak hem de çekmek isteyen televizyon çalışanları, 'kamera kaydı olmasaydı, ofisi tilki dağıttı desek kimse inanmaz' notunu düşerek videoyu sosyal medyada paylaştı. Bu video izlenme rekoru kırdı.

Şaşkın tilki uzun süre çıkış kapısını bulabilmek için yoğun çaba sarf etti. Kapıyı bulan tilki, geldiği yerden çıkarak gözden uzaklaştı.

tilki.jpg

Öne Çıkanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Son Haberler
Karamollaoğlu TBMM’yi işaret etti. “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” Siyaset
Karamollaoğlu TBMM’yi işaret etti. “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”
Tekirdağ'da feci kaza. Motosiklet sürücüsü öldü Yaşam
Tekirdağ'da feci kaza. Motosiklet sürücüsü öldü
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok Spor
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu Magazin
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı Yaşam
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler Güncel
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı Güncel
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı