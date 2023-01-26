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Tilkiye çarptı, kaldırıma çıktı 4 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde tilkiye çarpan otomobilin, kaldırıma çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 22:54
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Tilkiye çarpan otomobil, kaldırıma çıktı 4 yaralı

Tilkiye çarptı, kaldırıma çıktı 4 yaralı
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(DHA) - Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Senem Akıncı (47) yönetimindeki 34 EOJ 309 plakalı otomobil, yola aniden çıktığı öne sürülen tilkiye çarpıp, kaldırıma çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki İclal Akıncı (77), Ebru Akıncı (32), Ayşe Ertürk (52), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarptığı tilki ise öldü.  

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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