Tilkiye eziyet etti, jandarma acımadı

Kaynak: İHA
Tilkiye eziyet etti, jandarma acımadı

Erzurum'da jandarma ekipleri, acımasız bir şahsın yabani ortamdan yakaladığı tilkiye kötü muamele yaptı. Boynuna ip bağlayarak işkence ettiği anları bir de sosyal medyadan paylaştı. Emniyet ekipleri şahıs hakkında işlem yaptı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde, Erzurum'un Pasinler ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nden vicdansız bir şahsın yabani ortamdan yakaladığı tilkinin boynuna ip bağlayarak kötü muamele yaptığı, videoyu sosyal medya ortamında paylaştığı tespit etti.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili olarak sosyal medya ortamında paylaşım yapan şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılarak adli ve idari makamlara gönderildi.

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Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca çevre, doğa ve hayvanların korunması faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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