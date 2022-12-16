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Apple CEO'su Tim Cook Twitter'dan paylaştı: 10 yılı aşkın bir süredir

Apple'ın CEO'su Tim Cook, Apple'ın iPhone kameraları için 10 yılı aşkın bir süredir Sony ile ortaklık yaptığı iddialarını kabul ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 15:14
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Tim Cook Apple şirketinin kameralar konusunda Sony ile anlaşma halinde olduğunu açıkladı

Apple CEO'su Tim Cook Twitter'dan paylaştı: 10 yılı aşkın bir süredir
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Apple'ın iPhone kameraları için başka şirketlerle çalıştığı bilinen bir gerçekti. Ancak Apple şirketinden hiç bir çalışan ya da yönetici konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Sonunda Apple CEO’su Tim Cook'tan ise iPhone kameraları konusunda önemli bir açıklama geldi. Cook, bu konuya dair yaptığı önemli açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

ORTAKLIK YAPILAN ŞİRKETTEN SÖZ ETTİ

Apple CEO'su Tim Cook, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "iPhone için dünyanın önde gelen kamera sensörlerini oluşturmak için 10 yılı aşkın bir süredir Sony ile ortaklık yapıyoruz. Ken ve ekipteki herkese bugün bana Kumamoto'daki son teknoloji tesisi gezdirdikleri için teşekkürler." dedi.

Böylece Cook, Apple'ın iPhone kameraları için 10 yılı aşkın bir süredir Sony ile ortaklık yaptığını doğrulamış oldu.

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