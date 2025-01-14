Timsah kız çocuğunu yedi

Bangka Adası'ndaki bir kız çocuğu timsah saldırısına uğradı. Saldırının ardından kaybolan kız çocuğunu bulmak için harekete geçen arama kurtarma ekipleri, yerel saatle 05.20'de çocuğun timsahtan arta kalan kısmını buldu. Yetkililer, defin işlemleri için çocuğun cenazesini ailesine teslim etti.

Çocuklarını timsah saldırısı sonucu kaybeden aile gözyaşlarına boğuldu. Çok sayıda vahşi yaşam bölgelerine sahip Endonezya'nın özellikle kırsal bölgelerinde yaşayanlar, vahşi hayvanların saldırısına uğrayabiliyor.