Timsah kız çocuğunu yedi

Düzenleme: Kaynak: AA
Timsah kız çocuğunu yedi

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da timsah 5 yaşındaki çocuğu yedi. Ekipler arama çalışmalarında çocuğun yenmemiş kısmını bulabildi.

Bangka Adası'ndaki bir kız çocuğu timsah saldırısına uğradı. Saldırının ardından kaybolan kız çocuğunu bulmak için harekete geçen arama kurtarma ekipleri, yerel saatle 05.20'de çocuğun timsahtan arta kalan kısmını buldu. Yetkililer, defin işlemleri için çocuğun cenazesini ailesine teslim etti.

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Çocuklarını timsah saldırısı sonucu kaybeden aile gözyaşlarına boğuldu. Çok sayıda vahşi yaşam bölgelerine sahip Endonezya'nın özellikle kırsal bölgelerinde yaşayanlar, vahşi hayvanların saldırısına uğrayabiliyor.

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