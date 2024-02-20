Timsahın midesinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Timsahın midesinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı
ABD’de bir timsahın midesinden çıkanlar herkesi hayrete düşürdü. İşte timsahın midesinden çıkanlar…

ABD’de yaşayan, mavi göz ve beyaz deriye sahip nadir görülen lösistik bir timsahın ameliyatla midesinden çıkarılanlar herkesi hayrete düşürdü.

Omaha şehrindeki Henry Doorly Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumu, ziyaretçilerin hayvanın çevrili olduğu yere bozuk paralar attığını, 36 yaşındaki timsahın da temizlik öncesinde bunları yediğini söyledi.

Hayvanat bahçesi yönetimi, Thibodaux isimli timsahın midesinden çok miktarda bozuk para çıkarılmasının ardından ziyaretçileri "hayvanat bahçesindeki herhangi bir su kütlesine bozuk para atmaktan" kaçınmaya çağırdı.

Henry Doorly Hayvanat Bahçesi’nde bulunan 10 timsahın tamamı kan alma ve radyografi gibi çeşitli muayenelerden geçirildi.

Veteriner Christina Ploog, Thibodaux’un midesindeki bozuk paraların tamamının, herhangi bir soruna sebep olmadan çıkarıldığını söyledi.

Hayvanat bahçesi yönetimi, Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda, hayvanların yaşadığı yerlerde rutin temizliklerin yapıldığını söyledi:

“Ancak iki temizlik arasında timsahlar, temizlenecek maddeleri çoktan yemiş olabiliyorlar.”

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