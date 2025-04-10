Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltısında yeni gelişme!

Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan şafak vakti polis ekiplerince evlerinden gözaltına alındı. İki gazetecinin dijital ekipmanlarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "kaçma ve delil karartma şüphesini" gerekçe göstermişti. Gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in ifade işlemleri başladı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Başsavcılık tarafında yapılan açıklamada Flash TV ayrıntısı ise dikkat çekmişti. Başsavcılık, "Malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerin Flaş Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili kişiler hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK'nın 106/1(Tehdit) ve 107/1(Şantaj) Suçları kapsamında Soruşturma başlatılmış, şüpheliler hakkında gözaltı, arama -el koyma işlemleri ile soruşturma devam etmektedir" ifadelerini kullamıştı.

"ERKAN KORK" DETAYI

Bu sabah saatlerinde şafak operasyonu ile Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına neden olan şikayetin kara para aklama suçundan dolayı tutuklanan Erkan Kork tarafından yapılması dikkat çeken önemli unsurlardan biri oldu.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in Vatan Emniyeti'ndeki ifade işlemleri başladı.

DETAYLAR GELİYOR...