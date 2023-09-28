TİP Başkanı Erkan Baş'tan Yargıtay'ın Gezi kararına tepki. 'Özgürlük için' yürüyecekler

TİP Başkanı Erkan Baş, Yargıtay'ın Gezi davası kararının ardından, Hatay'dan Ankara'ya 1 Ekim'de yürüyüş başlatacağını açıkladı.

KAYNAK: ANKA
TİP Başkanı Erkan Baş'tan Yargıtay'ın Gezi kararına tepki. 'Özgürlük için' yürüyecekler

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Başkanı Erkan Baş, Can Atalay'ın vekili olduğu Hatay'dan Ankara'ya 1 Ekim'de yürüyüş başlatacağını duyurdu. Baş'ın duyurusu, Yargıtay'ın Gezi davası kararının ardından geldi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasında aralarında TİP Hatay milletvekili Can Atalay ve Osman Kavala'nın da bulunduğu 5 sanığın cezasını onadı. Kararın ardından X isimli sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan TİP Başkanı Erkan Baş, 1 Ekim'de Hatay'dan Ankara'ya yürüyüş başlatacağını açıkladı.

"YALNIZ OLMADIĞIMIZI SARAY DA ÖĞRENECEK"

Baş'ın paylaşımı şöyle:

"Başta Hatay milletvekilimiz Can Atalay olmak üzere, hapis cezaları onanan tüm Gezi tutsakları nezdinde emekçi halkımızın özgürlüğüne dönük yargı darbesini kabul etmiyorum. Özgürlük için, 1 Ekim günü Hatay'dan Ankara'ya doğru ilk adımımı atacağım. Yalnız olmadığımı, olmadığımızı biliyorum. Saray da öğrenecek."

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