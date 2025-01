Tıp dünyasını derinden sarsan vaka. Cerrah hastasından kanser kaptı!

The New England Journal of Medicine'de rapor edilen olay, son derece nadir görülen durumlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Bir hastanın karın bölgesindeki tümörü almak için operasyon yapan cerrah, hastasına dren yerleştirirken yanlışlıkla sol elini kesti. Durumun fark edilmesiyle yara, acil bir müdahaleyle dezenfekte edilip bandajlandı. 5 ay sonra ise 53 yaşındaki cerrah, elindeki kesilen bölgede küçük bir yumru fark etti.

300 bin kişilik ilçe lıkır lıkır kanser içti. Korkunç gerçeği en yetkili isim duyurdu

Yapılan testler sonucunda yumrunun, cerrahın eski hastasındaki kanserle genetik olarak aynı hücrelere sahip, kötü huylu bir tümör olduğu öğrenildi.

Cerrahın elindeki tümör alındıktan sonra, 2 yıl boyunca yapılan taramalarda kanserin yayılmadığı gözlemlendi. Ancak hasta, ameliyattan sonra yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Baş ve boyun kanseri neden erken teşhis edilmeli? Uzmanlar açıklıyor

Son derece nadir görülen bu durumun meydana gelme sebebi olarak, cerrahın vücudunun yabancı dokuları reddetmesi gereken normal bağışıklık tepkisini gösterememesi ve tümör çevresindeki dokuda gerçekleşen yoğun enflamatuar reaksiyona rağmen tümör kitlesinin büyümeye devam etmesi gösteriliyor.

Yapılan araştırmalar, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine karşı etkili bir yanıt veremediği bu tür bulaşmaların, genellikle organ nakli yapılan hastalarda görülebilecek bir durum olduğunu ortaya koyuyor. Olay, tıp dünyasında şaşkınlık yaratan bir vaka olmaya devam ediyor.