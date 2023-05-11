Tıp literatüründe ilginç vaka: Göğüsleri cinsel organında büyüyor

Odatv’de yer alan habere göre; İran'da 24 yaşındaki bir kadın, 12 yıl boyunca cinsel organında meydana gelen şişkinliği acı duymadığı için umursamadığı bildirildi. Acıları artınca doktora giden kadının organındaki şişkinliği doktorlar ameliyat ile aldığı ifade edildi.

CİNSEL ORGANI İÇİNDE BÖYLE BÜYÜDÜ

Doktorlar daha sonra şişkinliğin ne olduğunu öğrenmek için alınan parçayı laboratuvara yolladığı bildirildi. Yapılan incelemede kadının göğsünün cinsel organın içinde büyüdüğü ve şişkinliğin tamamen göğüs dokusu ile aynı olduğu ortaya çıkınca büyük bir şok yaşandığı ifade edildi.

NADİREN BÜYÜYOR

Journal of Medical Case Reports dergisine konuşan doktorlar, göğüslerin genel olarak süt bölgesinde büyüdüklerini fakat bazı durumlarda koltuk altı, karın ve cinsel organ kısımlarında da nadiren büyüdüğünü dile getirdi.

BİRKAÇ VAKA KAYITLARA GEÇTİ

Doktorlar böyle bir durumun yaşanma ihtimalinin çok düşük olduğunu ve resmi kayıtlara göre sadece birkaç vakanın meydana geldiğini dile getirdi.